Aos 35, Elano anuncia aposentadoria e será auxiliar técnico do Santos

Aos 35 anos, o meia Elano anunciou a sua aposentadoria nesta quinta-feira (24). O anúncio foi feito pelo site oficial do Santos.

De acordo com a publicação, o jogador será auxiliar técnico da equipe a partir do ano que vem e trabalhará ao lado de Dorival Júnior, atual treinador.

“O Santos me proporcionou ser um atleta profissional, o que me ajudou a conquistar tudo em minha vida. Aqui eu cresci como ser humano e ganhei títulos importantes. Tenho carinho e gratidão por este clube que me abriu as portas há tanto tempo e, agora, permite que eu continue minha história”, afirmou Elano.

Revelado na equipe santista em 2001, ele teve passagens pela Europa, onde defendeu o Shaktar Donetsk, Manchester City e o Galatasaray. Pela seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações em 2009.

Antes de retornar ao Santos, em 2015, Elano defendeu o Grêmio, Flamengo e o indiano Chennaiyin.

Com a camisa alvinegra, foi campeão da Libertadores em 2011, Campeão Brasileiro em 2002 e 2004 e tetra campeão do Campeonato Paulista.

Folhapress