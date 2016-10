Aos 15 anos, filha de Tyson Gay morre baleada nos EUA

A filha do velocista norte-americano Tyson Gay, Trinity, de apenas 15 anos, morreu neste domingo (16) ao ser atingida por uma bala perdida em um restaurante de fast food em Lexington, nos Estados Unidos.

A adolescente estava no estacionamento do local quando homens a bordo de dois carros começaram a trocar tiros. Trinity, que pretendia seguir os passos do pai no atletismo, foi atingida no pescoço e não resistiu.

Tyson Gay, hoje com 34 anos, é campeão mundial nos 100m, 200m e 4x100m rasos. Ele também havia vencido a prata no revezamento dos Jogos Olímpicos Londres 2012, mas acabou pego no doping e perdeu a medalha.

O norte-americano é o segundo homem mais rápido na história dos 100m rasos, atrás apenas do jamaicano Usain Bolt.

Agência Ansa