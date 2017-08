Ao votar, José Ricardo diz que ‘representa ruptura com política antiga no AM’

Candidato José Ricardo vota acompanhado do vice Sinésio Campos -Foto: Márcio Melo

O candidato ao governo do Amazonas, por meio da eleição suplementar, realizada neste domingo (6), José Ricardo (PT) destacou durante seu voto que está confiante em prosseguir no segundo turno, trazendo mudança para o governo estadual. O candidato chegou ao Centro Social Urbano (CSU) do Parque Fez acompanhado da esposa e dos dos filhos, or volta das 10h deste domingo, para exercer a cidadania, como eleitor.

Pouco antes, o vice de José Ricardo, Sinésio Campos, já estava na escola municipal que fica localizada dentro do CSU Humberto de Alencar Castelo Branco, aguardando o colega de chapa.

Para a imprensa, José Ricardo disse que a a candidatura “representa um rompimento da governabilidade antiga que impera no Amazonas há mais de trinta anos, além de trazer um recomeço para o Estado”.

O local pertence a zona eleitoral 02, e o candidato do PT votou na sessão 581. Com o uso da biometria, o candidato levou menos de três minutos a ser atendido pelos mesários, até apertar a tecla de voto na urna.

Após o voto, o candidato falou novamente com a imprensa e destacou que não tem planos de apoiar outro candidato ao segundo turno, caso não obtenha votos suficientes para continuar no pleito. “É o momento de repensarmos a gestão do Amazonas, fazer auditorias em contratos como da saúde, educação, e naquilo que precisamos de imediato”, declarou.

Por volta das 10h40, José Ricardo deixou o CSU do Parque Dez. Ele declarou permanecer em casa, aguardando o resultado da eleição suplementar.

Movimentação

Como de costume, a zona eleitoral 02 abriu às 8h deste domingo para os eleitores e permaneceu com movimentação tranquila por toda manhã, como informou a coordenadora Adriana Edwards. “A movimentação aqui está calma. Todos conseguindo exercer o voto sem problemas e com agilidade. Até o momento não tivemos nenhum imprevisto técnico ou confusão”, ressaltou.

Joandres Xavier

EM TEMPO

