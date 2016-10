Ao votar, Melo diz que resultado de eleição é a manifestação da vontade do povo e tem de ser respeitado

Acompanhado do secretário de comunicação do Estado, Amaral Augusto de Souza, o governador José Melo (Pros) chegou à Universidade Paulista (Unip), na Zona Centro-Sul, pra votar neste domingo (30) por volta das 13h25. Antes de se dirigir à sua seção eleitoral, ele atendeu à imprensa e falou rapidamente sobre a importância do pleito de hoje, onde Manaus conhecerá seu prefeito pelos próximos quatro anos.

“Uma eleição é a manifestação da vontade do povo, do eleitor. Qualquer que seja o resultado tem que ser sempre respeitado, afinal de contas o povo assim decidiu. Portanto, eu espero que o povo possa exercitar, de forma muito democrática, muita tranquila, esse momento histórico, importante, porque aqui se definem quatro anos. Se errar, são quatro anos em que o erro vai perdurar, se acertar são quatro anos bons para a população, para a cidade”, disse Melo, antes de encarar uma curta fila em sua seção eleitoral.

De acordo com o secretário de comunicação do Estado, o governador vai acompanhar a apuração da eleição em sua casa e não se pronunciará após o pleito.

André Tobias

Jornal EM TEMPO