Ao vivo: show beneficente da cantora Ariana Grande e outros músicos em Manchester

Acompanhe ao vivo o show beneficente da cantora Ariana Grande e outros músicos, que acontece neste domingo (4) em Manchester. A apresentação, batizada de “We Love Manchester Emergency Fund, foi planejada para “homenagear e reunir fundos para as vítimas e famílias afetadas tragicamente pelo atentado que deixou 22 pessoas mortas há quase duas semanas, em Manchester.

“O concerto beneficente não só irá continuar, mas iremos fazê-lo com um propósito ainda maior”, disse o produtor do espetáculo, Scooter Braun, no Twitter.

Ariana será acompanhada no palco por artistas como Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus e Pharrell Williams.

Vinte e duas pessoas morreram -entre elas sete menores de 18 anos- e 116 ficaram feridas na segunda-feira, 22 de maio, quando o suicida Salman Abedi explodiu uma potente bomba em um dos acessos da Manchester Arena, ao final do show de Ariana Grande.

O atentado foi reivindicado pela facção extremista Estado Islâmico.

FolhaPress