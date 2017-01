Ao tentar salvar adolescente, homem é morto com golpes de fenda no Mauazinho

Iranilson dos Santos Farias, 24, foi morto com golpes de chave de fenda em uma residência na rua Francisco Bambolê, comunidade Jardim Parque Mauá, bairro Mauazinho, Zona Leste. De acordo com a Polícia Civil, duas pessoas ainda ficaram feridas após três homens tentarem matar uma adolescente de 16 anos na madrugada deste domingo (22).

Segundo os familiares de Iranilson, quatro homens invadiram a casa, encapuzados, com o objetivo de matar a garota. Mas, na ocasião, Iranilson e o sobrinho tentaram impedir o crime.

“O bando foi tentar matar a garota, mas meu irmão e meu filho tentaram impedir. O Iranilson levou um golpe no peito e outro no pescoço. Ainda tinha uma irmã da menina, que está grávida, mas ela fugiu pulando um barranco”, revelou a irmã da vítima.

De acordo com moradores da área, a vítima ainda chegou a andar pelas ruas em busca de ajuda, até que, ao perder as forças, caiu em frente de um mercadinho. Iranilson ainda foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde foi operado, mas não resistiu e morreu às 8h30 desta segunda-feira (23).

Os familiares informaram que Iranilson não tinha envolvimento com tráfico de drogas e nem problemas com quaisquer moradores do bairro. “Estamos indignados porque ele tentou apenas ajudar alguém. Queremos justiça, esperamos que os responsáveis sejam presos”, disse uma das parentes que preferiu não se identificar.

Ainda de acordo com a PC, os três homens, suspeitos de terem cometidos o crime, são conhecidos como ‘Peixinho’, ‘Ney’ e ‘Pé de Pato’.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), a adolescente está internada, em estado grave.

Iranilson foi enterrado no Cemitério Parque Tarumã e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Manoela Moura

EM TEMPO