Ao tentar comprar drogas, homem é morto a tiros por traficantes

Cleber Souza Melo, 31, foi assassinado a tiros, na noite desta quinta-feira (9), em um beco na rua 113, do conjunto Cidadão 6, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. No momento do crime, a vítima supostamente estaria comprando drogas, conforme relatou a namorada dele à polícia.

De acordo com os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ainda não há informações sobre a motivação do crime. “Não sabemos se ele discutiu com os moradores da região, supostamente traficantes, e se o motivo seria dívidas relacionadas ao tráfico de drogas”, relatou um PM à equipe de reportagem.

Segundo a namorada de Cleber, que não teve o nome divulgado, era por volta das 20h e ela aguardava o namorado a poucos metros da entrada do beco quando foi surpreendida por barulhos de tiros e os gritos do namorado. “Ele ainda tentou correr, mas não conseguiu fugir. Não tive como identificar o autor dos disparos e prefiro não dar maiores informações porque temo pela minha vida. Ele não era traficante, apenas comprava para consumir”, informou a mulher em depoimento momento após o crime.

O corpo de Cleber foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Isac Sharlon

Em Tempo