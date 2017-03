Ao tentar algemar homem, policial é agredido e tem arma roubada

O policial civil, Johnny Reis Pontes, 44, foi agredido no momento em que algemava um suspeito de roubo, durante uma operação no início da tarde desta quarta-feira (29). O caso aconteceu na rua Beira Rio, comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. O suspeito conseguiu fugir, roubando a arma de uso do policial.

De acordo com uma fonte policial da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o policial agredido é lotado no 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“Ele estava em uma operação para coibir roubo e tráfico de drogas na Zona Leste, junto com um outro investigador. Foi nesse momento que ele encontrou o suspeito e o algemou. No entanto, o suspeito, que estava de costas, se virou parcialmente e bateu com o cotovelo na cabeça dele. O suspeito ainda conseguiu dar duas coronhadas com a arma e o deixou desarmado”, disse a fonte.

Desacordada, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Ele foi liberado e o suspeito continua sendo procurado. A reportagem não conseguiu contato com o policial civil e nem conseguiu localizar o outro investigador para dar mais detalhes sobre o caso.

Luís Henrique Oliveira

