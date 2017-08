Ao ser interrogado por juiz, ‘João Branco’ usou o direito de ficar calado

‘João Branco’ foi interrogado por videoconferência –

Contrariando a defesa, que chegou a informar que ele responderia aos questionamentos durante o julgamento, o narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco” se manteve calado durante o interrogatório no plenário do Fórum Ministro Henoch Reis, na noite desta sexta-feira (25). Por meio de videoconferência, o juiz Anésio da Rocha Pinheiro interrogou ao réu se ele teria algo para falar sobre o crime. O líder da facção criminosa Família do Norte (FDN) afirmou que usaria seu direito constitucional de ficar calado.

“Entendo as acusações contra mim, mas vou deixar que meus advogados falem por mim”, disse o narcotraficante encerrando o interrogatório.

Durante o primeiro dia de julgamento, “João Branco” ficou atento a todos os detalhes durante o tribunal do júri. Em alguns momentos, ele chegou a sorrir durante os embates entre o Ministério Público do Estado e os advogados. Porém, o réu ficou sério quando testemunhas falavam sobre o estupro da esposa dele, identificada como Sheila.

Em seguida, o magistrado encerrou a videoconferência com o réu e chamou Marcos Miranda, o “Marcos Pará” para depor. Por sua vez, ele alegou inocência e afirmou que estava em casa na hora do assassinato do delegado.

“Eu estava no semiaberto do Compaj quando eu conheci o ‘João Branco’ e os outros réus, mas não tenho nenhuma ligação com eles e nem com o crime. Fui torturado pelo delegado Paulo Martins dentro da minha casa. Me abordaram, deram voz de prisão. Eles me colocaram no chão e me agrediram. Ele (delegado) disse aqui que não me torturaram, mas eles fizeram isso sim. Colocaram um capuz no meu rosto e me espancaram”, relatou aos jurados.

