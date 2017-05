Ao negar revista pessoal, mulher diz ter sido agredida com socos por tenente da PM

O coronel Flávio Dinis, diretor da Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD), da Polícia Militar do Amazonas, informou, nesta quarta-feira (24), que vai investigar a conduta do tenente Dário Belinossi Júnior, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), denunciado, na terça-feira (23), por agressão, constrangimento e danos materiais à dona de casa Maria Benedita de Lima, 23.

Segundo a vítima, era por volta das 14h, de segunda, quando uma viatura da 12ª Cicom parou próximo de uma praça, situada na rua Abirité (antiga Aracaju), do conjunto Beija-Flor 1, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, onde ela estava com dois irmãos e uma prima.

“Nós tínhamos saído de casa para irmos até o advogado da família entregar uns documentos para uma causa trabalhista. Como o escritório é próximo de casa, resolvemos ir a pé. Na volta, paramos para descansar embaixo de uma árvore. Em questões de poucos minutos, a viatura parou e os policiais saíram para nos revistar”, contou.

Maria detalhou que, na ocasião, se recusou a ser revistada por um policial do sexo masculino e acabou sendo agredida fisicamente.

“Eles revistaram meus dois irmãos e o meu primo. Quando chegou na minha vez, o tenente Dário disse que se eu não colaborasse ele iria me prender por desacato à autoridade. Eu me recusei. Pedi que ele chamasse uma policial mulher para me revistar. Acho totalmente inaceitável um policial fazer esse tipo de abordagem em uma mulher. Ele então me deu uma gravata, como se fosse um ‘mata-leão’, me enforcando, me arrastou para próximo da viatura, me jogou no chão e começou a me dar socos no rosto e no corpo”, detalhou Maria.

Ainda segundo Maria, o tenente ordenava o tempo todo que ela seria presa por desacato.

“A todo momento ele me intimidava dizendo que me levaria presa. Nisso, meus dois irmãos, quando presenciaram ele me agredindo, tentaram chegar próximo de mim. Eles pediam para que o tenente parasse de me bater. Foi quando eles dois receberam voz de prisão e foram colocados no camburão na viatura. Aí o Dário queria que eu entrasse também no camburão, sendo que eu também não acho certo uma mulher ser conduzida junto com homens em uma mesma viatura”, opinou.

Após se recusar, pela segunda vez, a entrar na viatura, a mulher então pegou o celular e tentou ligar para o marido, o cabo da PM Euzébio, do Batalhão de Guarda do Instituto Prisional Antônio Trindade (Ipat), mas foi impedida pelo tenente.

“Ele puxou o celular da minha mão e o aparelho caiu no chão, quebrando a tela. Então me colocaram no banco de trás da viatura. Já dentro di veículo, ele voltou a me agredir. Ele me deu um tapa no rosto e espirrou spray de pimenta nos meus olhos”, relatou.

Na sede do 12º DIP, o tenente registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), por desacato à autoridade. Após os procedimentos administrativos na unidade policial, a mulher e os dois irmãos foram soltos. O primo dela, que também foi abordado pelos policiais, não chegou a ser conduzido para a delegacia.

A reportagem entrou em contato, por telefone, com a equipe da 12ª Cicom, para buscar maiores informações sobre o caso e, também, saber a versão do tenente sobre os fatos, mas o oficial de supervisão, desta quarta-feira, informou que tem conhecimento do fato em que o tenente foi agredido pela mulher, mas que apenas o próprio poderia falar a respeito. No entanto, a equipe não disponibilizou o contato do tenente para a apuração de mais informações.

Investigação

Por telefone, o coronel Flávio Dinis, diretor da DJD, informou que já foi notificado sobre o caso. “Recebi na tarde desta quarta-feira a denúncia e, de imediato, vamos iniciar o trabalho de investigação sobre os fatos. Se comprovado a agressão, o tenente será submetido a procedimentos administrativos internos de acordo com a Lei”, disse.

A diretoria de comunicação social da PM-AM informou que “a DJD procede com oitivas das partes para apurar os fatos e que, se comprovado crime militar, será instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM)”.

O comado da instituição ressaltou que todas as situações envolvendo seu efetivo são devidamente recebidas e apuradas dentro dos procedimentos legais e regimentais. A PM se coloca à disposição da sociedade para esclarecimentos.

Além da DJD, Maria Benedita de Lima denunciou o caso à Corregedoria do Sistema de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) e também no Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

Isac Sharlon

EM TEMPO