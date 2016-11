Ao dar entrada em Bangu, Sérgio Cabral tem cabeça raspada

Preso na última quinta-feira (17), o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, teve a cabeça raspada ao chegar ao presídio Bangu Oito, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Cabral também trocou a camisa social que vestia quando foi detido, em sua casa no Leblon, pelo uniforme penitenciário.

Cabral divide cela com outros cinco presos.

A unidade em que está preso é reservada para detentos com ensino superior. Cabral é jornalista.

Nesta sexta (18), ele tomou um café da manhã de pão com manteiga.

No almoço e no jantar, o cardápio é composto por: arroz ou macarrão, feijão, farinha, carne branca ou vermelha (carne, peixe, frango), legumes, salada, sobremesa e refresco. Já o lanche é um guaraná e pão com manteiga ou bolo.

Cabral é suspeito de chefiar um grupo que desviou mais de R$ 200 milhões em obras do governo estadual.

