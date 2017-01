Ao assumir Sefaz, Jatahy quer controle de gastos e modernização

O novo titular da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz), Jorge Eduardo Jatahy, foi empossado no cargo, na manhã desta quarta-feira (25), no auditório do órgão. Na ocasião, em que também marcou a despedida do ex-secretário, Afonso Lobo, que estava na pasta desde dezembro de 2012, Jatahy disse que recebe nas mãos a secretaria mais bem estruturada do Amazonas e um Estado com as contas equilibradas. Lobo, destacou que vai dedicar mais tempo à família.

Jatahy já é servidor de carreira da Sefaz-AM e fez parte da equipe técnica de Lobo. Depois de elogiar o trabalho feito pelo seu antecessor, Jatahy chamou atenção para os desafios que deve enfrentar daqui para a frente.

“Já começamos tendo uma revisão de incentivos fiscais a ser realizada e a crise financeira que deve ser debelada ainda. Vamos manter uma austeridade financeira e modernizar a secretaria, para que seja mais eficiente tanto na arrecadação como no pagamento das despesas”, declarou.

Por sua vez, Afonso Lobo destacou que deixa o comando do fisco amazonense com o sentimento de dever cumprido. Agora ele deve ser dedicar a projetos pessoais.

“Passo o bastão para o doutor Jorge com a sensação de dever cumprido. Com um trabalho intenso que requereu de todos nós uma capacidade de reformulação e trabalho fora do comum. Não atrasamos compromissos fundamentais, como folha salarial, nem 13º, nem repasse a poderes, nem pagamento de dívidas. Acho que saio maior profissionalmente, por conta de ter enfrentado um grande desafio”, finalizou.

Com a nomeação do novo titular, haverá mudanças no comando das secretarias executivas da Sefaz, conforme adiantou Jatahy. Na secretaria-executiva de Receita ficará o ex-secretário de Trabalho, Hisashi Toyoda. Como secretário-executivo do Tesouro, Francisco Arnóbio, e na secretaria-executiva de administração, Dário José Pain.

Perfil

Jorge Jatahy, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e auditor fiscal de carreira, com especialização em administração pública. Ele é funcionário de carreira da Sefaz com ampla experiência na área de fiscalização, arrecadação e tributação de impostos municipal, estadual e federal. Ele também atuou na Prefeitura de Manaus e Receita Federal.

Joandres Xavier

EM TEMPO