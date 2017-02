Anvisa proíbe venda de lote de extrato de tomate ‘Quero’ com pelos de roedor

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira (20) a venda de lote de extrato de tomate da marca Quero por conter pelos de roedores acima do limite tolerado pela legislação.

A agência proibiu a distribuição e comercialização do lote L. 11 07:35, em todo território nacional, e ainda determinou o recolhimento do estoque existente no mercado, relativo ao lote do produto.

A medida foi publicada na edição desta segunda do “Diário Oficial” da União. De acordo com a Anvisa, os peritos encontraram matéria estranha macroscópica e microscópica no produto que pode provocar riscos à saúde.

O extrato de tomate da marca Quero pertence à empresa Heinz Brasil S.A.. A reportagem entrou em contato com a empresa, mas não obteve retorno até a publicação do texto.

FolhaPress