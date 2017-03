Anvisa proíbe lote de paçoca por excesso de substância cancerígena

O lote 0027 do Doce de Amendoim Paçoca Rolha, marca Dicel, foi interditado pela Anvisa nesta segunda-feira (20). O lote do alimento, distribuído pela Indústria e Logistica Wethonklauss Constante Ltda, excedeu o limite do teor de aflatoxinas, espécies de micotoxinas encontradas em alimentos.

De acordo com relatório do Laboratório de Análise Micotoxicológicas (LAMIC – Santa Maria/RS), foi detectado teores de aflatoxinas acima do Limite Máximo Tolerado (LMT) permitidos para amendoim com casca, descascado, cru ou tostado, pasta de amendoim ou manteiga de amendoim.

Aflatoxinas são substâncias tóxicas e carcinogênicas, e, por isso, produtos fora da especificação não podem ser consumidos pela população.

Proibição de palmito

A Anvisa proibiu ainda, a distribuição e comercialização do lote 0001700 do produto Palmito Picado, marca Mega Sabor. O alimento fabricado por Natural Sabor Alimentos Ltda foi reprovado quanto aos seguintes ensaios laboratoriais: Análise de Rotulagem, Teste de Incubação e Determinação Potenciométrica.

De acordo com a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), a empresa não solicitou uma perícia de contraprova o que tornou o laudo de análise definitivo.

Com informações da assessoria