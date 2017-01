Antônia Fontenelle se separa de Jonathan Costa

Pouco mais de um ano depois de se casar com o funkeiro Jonathan Costa, Antônia Fontenelle, 43, anunciou que está solteira novamente.

Nesta quarta-feira (18), na rádio O Dia, a apresentadora disse que está separada do marido.

“Ele preferiu o trabalho dele e não me incluiu do jeito que eu acho que deveria ser. Não sei se vamos voltar a ser marido e mulher”, afirmou.

O casal, com 20 anos de diferença de idade, era conhecido por declarações públicas de afeto via redes sociais e estava junto desde dezembro de 2014. Eles tiveram um filho, Salvatore, em julho de 2016.

Na rádio, Antônia se dividiu entre elogios e alfinetadas a Jonathan, 23, que ainda é seu marido no papel. “É o meu amor, uma pessoa que tenho orgulho de dizer que é o pai do meu filho”, afirmou. “Têm muitas coisas que eu não concordo como profissional”, falou.

A infidelidade do marido não foi um problema, de acordo com o “conceito” da apresentadora, que diferencia “chifre” e “traição”. Ela diz ter perdoado os chifres, mas esclarece: “Jonathan não me traiu”.

