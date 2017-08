Antônia Fontenelle pede perdão a Flávia Alessandra

A briga entre as duas começou após a morte de Marcos Paulo por causa da herança – Divulgação

A atriz Antônia Fontenelle, viúva de Marcos Paulo (1951-2012), pediu perdão a também atriz Flávia Alessandra, que foi casada com o ator e diretor da Globo. “Flávia, se eu te fiz algum mal, me perdoa, do fundo do coração. O que eu fiz foi amar o seu ex-marido, pai da sua filha.”

A artista, que foi casada com Marcos por sete anos, foi a a convidada do programa de Alvaro Leme no YouTube desta quarta-feira (23).

No começo do mês, Fontenelle ganhou o direito de receber parte dos bens de Marcos. Desde a morte dele por embolia pulmonar, em 2012, ela brigava na Justiça pela herança, atualmente estimada em R$ 30 milhões. A decisão da Justiça saiu no dia dois de agosto e não cabe mais recurso.

O montante ainda será dividido com as três filhas de Marcos: Vanessa, do casamento com a modelo Tina Serina; Mariana, fruto da relação com a atriz Renata Sorrah; e Giulia, com a Flávia. As três não queriam reconhecer a madrasta como herdeira.

Ao apresentador, Fontenelle também falou sobre Giulia, com quem diz não ter mais contato. “Eu amei e ainda amo a Giulia. Hoje eu não falo com a Giulia, e a Giulia não fala comigo.”

Mariana e Vanessa também não mencionadas no vídeo. “Flávia, Mariana, Vanessa, ele deixou todo mundo arrumadinho, então vamos parar com isso, em nome de Jesus”, disse.

“Porque é uma briga descabida. Depois todo mundo morre e fica tudo aí. Vocês viram, o pai de vocês foi pro cemitério embrulhado em um lençol, um cara milionário”, completou.

Folhapress