Antiga e nova gestão de Iranduba não pagam salários e servidores protestam

Funcionários efetivos da Prefeitura de Iranduba (situada a 27 Km de Manaus) informaram que ainda não receberam os salários referentes ao mês de dezembro de 2016 e nem as férias do mesmo ano. Os servidores afirmam que a ex-prefeita do município, Madalena de Jesus (PSD), agiu de má fé e enganou os trabalhadores ao sair sem efetuar os pagamentos.

Segundo os servidores, o atual prefeito do município, Francisco da Silva (DEM), disse que o problema do atraso dos salários não é dele e que pagará os trabalhadores quando tiver dinheiro na conta da prefeitura. Caso seja feito o pagamento, o valor será parcelado durante todo o ano de 2017.

De acordo com a funcionária pública, Sandra Farias da Conceição, 39, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam), procurou a ex-prefeita do município no último dia 28 de dezembro e ela afirmou que o dinheiro já estava na conta dos funcionários. Entretanto, após alguns deles irem até o banco para tentar sacar o dinheiro, os servidores descobriram que o pagamento não havia sido efetuado.

“Nós olhamos o portal da transparência três dias antes dela deixar o cargo e tinha o valor de R$ 3 milhões disponível, que dava para pagar os nossos salários e as férias. Mas, no dia 3 desse mês, olhamos novamente e só tinha o saldo de R$ 300 mil. Não sabemos o que foi feito desse dinheiro, só sabemos que ela agiu de má fé e nos enganou”, disse Sandra.

Devido ao salário atrasado, a servidora pública relatou que alguns professores estão passando necessidades.

“Tem professor que está passando fome. Nós temos um grupo no WhatsApp e lá relatam como estão as vidas deles. Alguns não sabem mais o que fazer. A nossa situação está muito complicada”, lamentou Sandra Farias.

A funcionária comentou a medida do atual prefeito em pagar os salários apenas quando houver dinheiro em caixa, proveniente de um novo recurso federal.

“O novo prefeito disse que pegou a prefeitura somente com R$ 300 mil na conta e que só fará o pagamento quando tiver dinheiro, pois o problema do atraso não é dele. Ele disse que o compromisso é só com os pagamentos a partir de janeiro”, falou.

Além do atraso nos salários, outra reclamação feita pela funcionária pública é referente a não reposição do imposto de renda.

“Por alguma armação da prefeitura no repasse do dinheiro, que é descontado no contracheque, nenhum funcionário recebeu a reposição do imposto de renda e ninguém dá nenhuma justificativa. Teve uma época em que passamos uns três anos com o nome sujo no Serasa, já que a prefeitura havia feito um crédito consignado para os funcionários públicos e o valor do empréstimo seria descontado na folha de pagamento. Só que eles descontavam, mas o valor não era repassado para a Caixa Econômica Federal”, concluiu a funcionaria.

Madalena se defende

A ex-prefeita se defendeu das acusações dos funcionários e afirmou que o dinheiro para efetuar os pagamentos dos funcionários e dos fornecedores ficou disponível na conta da prefeitura. O objetivo era que o novo gestor quitasse as dívidas.

“As férias, realmente, ficaram para o novo prefeito pagar, pois é normal esse procedimento de pagar as férias no ano seguinte. Entretanto, o dinheiro para pagar os salários do mês de dezembro foi deixando na conta. Os funcionários só não receberam porque o banco não está funcionando no dia 30. O recurso caiu no dia 29, um valor de R$ 800 mil e no dia 8 de janeiro caiaria R$ 1 milhão. Então o problema do pagamento não foi a falta de dinheiro. Acredito que o novo prefeito ainda não pagou devido ao processo de transição. Estou com a minha consciência limpa e com a certeza que deixei o valor para ser feito o pagamento”, falou a ex-prefeita.

A reportagem entrou em contato por telefone com o atual prefeito de Iranduba, Francisco da Silva, mas foi informada que ele estava em uma reunião e não poderia atender no momento.

Mara Magalhães

EM TEMPO