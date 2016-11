ANTC representa TCE contra nomeação de defensora; associação diz que ato afronta a Constituição Federal

A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) protocolizou uma representação contra a nomeação da defensora pública Thelcyanne de Carvalho Nunes, para o cargo de chefia no setor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado (TCE), que, segundo o órgão, é contra o artigo 90 da Constituição Federal, que proíbe o defensor público do estado a exercer qualquer função ou cargo de confiança fora do âmbito da Defensoria Pública. Além disso, a ANTC cita que o cargo deveria ser ocupado por um próprio auditor do tribunal, visando a garantir a imparcialidade.

De acordo com a presidente da ANTC, a auditora de controle externo do Tribunal de Contas da União (TCU) Lucieni Pereira, a nomeação da defensora pública para o Controle Externo do TCE é ilegal porque a legislação do Estado não permite que a defensora exerça uma função fora da Defensoria Pública.

“Esse é um ponto que está sendo questionado dentro da fundamentação. O nosso foco não é a DP, a nossa defesa é de quem é que exerce a função de dirigente na Auditoria do Tribunal de Contas, que fiscaliza todos os órgãos do Estado do Amazonas”, enfatizou Lucieni.

Segundo a auditora, a fiscalização deve ser feita por um agente de carreira própria para garantir a imparcialidade já que a própria Defensoria Pública e outros órgãos como Ministério Público e até o mesmo o governo do estado são fiscalizados pelo TCE.

“Então, defendemos que a função de dirigente no órgão de auditoria do Tribunal de Contas seja exercida por um auditor de controle externo e não por pessoas de fora, por mais que seja qualificado. O TCE tem que ter um quadro próprio e específico de auditores que possam exercer essa função com imparcialidade e independência, evitando conflito de interesse”.

A presidente da ANTC salienta ainda que a sua representação tem amparo jurídico do artigo da Lei da Defensoria Pública, que proíbe o exercício de cargos de confiança fora do âmbito da DPE. “A própria lei não permite isso. Agora estamos aguardando o Tribunal de Contas se manifestar e esperamos que eles acolham o nosso pedido”, disse Lucieni.

Em resposta, o Tribunal de Contas do Estado informou, por meio do seu Departamento de Comunicação Social (Decom), que vai se posicionar a respeito da representação somente depois de tomar conhecimento, oficialmente, da ação. O departamento esclarece que a nomeação da servidora para a chefia do Departamento de Análise de Transferências Voluntárias (DEATV) obedeceu aos critérios previstos em lei e, principalmente, o Regimento Interno e a Lei Orgânica do TCE.

Ainda segundo o Departamento de Comunicação do Tribunal, as nomeações ou exonerações na corte de contas são prerrogativas restritas à presidência do TCE e todos os atos da servidora, que não tem autonomia administrativa própria, passam pelo crivo do secretário de Controle Externo e da presidência do TCE.

Jornal EM TEMPO