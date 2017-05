Anselmo Chíxaro toma posse como desembargador no TJAM

O juiz de Direito de Entrancia Final, Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro, tomou Posse do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na manhã de hoje, no Plenário Desembargador Ataliba David Antonio, na sede da Corte Estadual, no Aleixo.

Chíxaro preenche a quarta das sete vagas abertas pela Lei Complementar 126/2013. O magistrado chega ao posto pelo critério de antiguidade, após ter sua promoção confirmada pelo Pleno do TJAM na sessão do último dia 4 de abril.

Natural do município de Humaitá, no Sul do Amazonas, o magistrado tem 58 anos e é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e trabalhou e atua com magistrado há 23 anos.

Agora desembargador, Chíxaro iniciou a carreira nas Comarcas de Lábrea, Tapauá e Itacoatiara; também atuou na Vara Especializada em Crimes de Trânsito, além da 3ª Vara Criminal e Vara de Registros Públicos e Usucapião. O juiz também foi titular da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual.

O magistrado fez parte da turma recursal do Juizado Especial do TJAM, foi juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) e vinha trabalhando como juiz convocado para atuar como desembargador desde o dia 17 de fevereiro deste ano.

As próximas posses devem acontecer no decorrer do ano, de acordo com o presidente do TJAM, desembargador Flavio Pascarelli. “As próximas vagas de desembargador vão ser preenchidas conforme a melhora nos recursos do estado”, ressaltou.

A vaga destinada a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deverá ser preenchida apenas em 2018.

