Aniversário de Manaus começou com pelo menos três homicídios; um homem foi morto a pauladas; dois a tiros

O dia em que Manaus comemora seus 347 anos começou ‘agitado’ na área policial. Segundo registros do Instituto Médico Legal (IML), pelo menos três homicídios foram registrados logo nas primeiras horas desta segunda-feira (24).

Dois deles aconteceram por volta de meia-noite e 30, sendo um na rua Santo Afonso, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, onde uma jovem entre 18 e 25 anos, ainda não identificado, foi morto com um tiro na cabeça.

A polícia ainda investiga as circunstâncias do assassinato. A vítima, de mais ou menos 1metro e 70 centímetros, tinha uma tatuagem de coração na coxa direita e trajava apenas bermuda azul.

Já o segundo ocorreu no beco ‘Boa Sorte, avenida Kako Caminha, bairro Presidente Vergas, também na Zona Centro-Sul, onde um homem negro, com idade entre 23 e 30 anos também foi morto a tiros, sendo um na cabeça e outro no braço esquerdo. As circunstâncias e motivação do crime também ainda estão sendo investigadas.

E o terceiro homicídio ocorreu entre por volta de 4h, na rua Cidadania, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, onde Alex Cordeiro Guimaraes, 30, foi morto a pauladas.

Conforme testemunhas, o homem estava em via pública quando foi abordado por um casal, identificado apenas como’ Zinito’ e ‘Amanda’, que desferiram várias pauladas na cabeça da vítima.

De acordo com um primo de Alex, que preferiu não se identificar, a vítima era viciada e, provavelmente, estava devendo traficantes da área. Ainda segundo o primo, os suspeitos trabalham para um traficante do bairro, conhecido como ‘Buda’.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exales de necropsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) trabalha para elucidar os casos.

Portal EM TEMPO

Colaborou Naritha Migueis