Aniversariante doa mais de 200 brinquedos para crianças carentes em Manaus

200 crianças da comunidade Jesus Me Deu, no bairro Terra Nova, Zona Leste, foram beneficiadas em ação social promovida por uma família filantrópica de Manaus. Cerca de 40 voluntários, entre jornalistas, empresários, médicos, e servidores da segurança pública, doaram um pouco de tempo para tornar o Natal dessas crianças mais feliz.

O evento contou ainda com a presença de um Papai Noel, vestido a caráter. Muitas brincadeiras, sessão de fotos e lanche foram algumas das atrações. O protagonista da confraternização, o investigador de polícia Marroca Neto, 51, disse que realiza a ação há três anos. Neste natal as crianças da comunidade Jesus Me Deu foram contempladas pela primeira vez.

“Quando estava próximo do meu aniversário convidei minha esposa e, juntos, percorremos de carro algumas ruas da cidade. Procurei a região que tinha mais crianças brincando na rua e não demorei muito para encontrar. Cadastrei 200 crianças e prometi voltar na semana de Natal para fazer uma surpresa para cada um”, informou.

Ainda segundo Marroca, 51 amigos dos 62 que foram convidados para seu aniversário, comemorado no último dia 10, doaram um brinquedo. “O restante dos brinquedos foi doado pela minha família. Nas vésperas da entrega, no último dia 18, foi aquela correria, porque ninguém queria ficar sem fazer a doação”, comentou.

Para o investigador, a ação é mais que prazerosa. “Eu gosto de lembrar para todos, tanto amigos quanto família, principalmente minhas filhas que ainda são pequenas, que um dos maiores problemas do nosso país é a desigualdade social. Se cada um fizer um pouco para melhorar esse quadro, isso vai deixar muita gente alegre.

A jornalista Geanne Fernandes, destacou que participou pela primeira vez da ação. “Eu sabia que já tinham acontecido outras edições, mas nunca tinha tempo de participar. Fiquei muito emocionada e com uma sensação de estar fazendo o bem ao próximo. A partir de agora pretendo participar de todas as edições e convidar mais pessoas para se mobilizarem em prol desta ação maravilhosa”, destacou.

Para o próximo Natal a ação ainda não tem data e nem comunidade escolhida, mas Neto já revelou que pretende fazer um evento ainda maior. “Vamos trabalhar para mobilizar o máximo de pessoas possível. É gratificante para mim, como ser humano, poder proporcionar sorrisos no rosto de crianças que sonham com dias melhores”, disse emocionado.

Marroca afirmou que, nos próximos dias, pretende voltar a comunidade para entregar, a cada criança, as fotos do evento.

“Muitos nunca tiraram fotos com o Papai Noel, então vou relevar todas e entregar pessoalmente. Quero proporcionar ainda mais alegria a esses pequenos”, completou.

