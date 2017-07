Anitta vai ‘rebolar’ em Manaus na véspera do feriado em setembro

Anitta conquistou sucesso internacional e vem a Manaus lançar novo CD – fotos: Divulgação/Instagram

Artista em sucesso crescente, Anitta não para de emplacar hits e parcerias que lhe proporcionam mais reconhecimento como a cantora pop brasileira mais bem-sucedida do momento. Além de dominar o território brasileiro desde que despontou com “Show das Poderosas”, em 2013, ela começou a investir no cenário internacional. A artista se apresentará no espaço Pódio da Arena da Amazônia no dia 4 de setembro, véspera de feriado, junto com a dupla Simone e Simaria no”#UmaBaladaLoka”, realizado pela Fábrica de Eventos.

A primeira parceria relevante nesse sentido foi “Sim ou Não”, gravada com o fenômeno colombiano Maluma, que estreou em primeiro lugar no iTunes. Com menos de um mês de lançamento, seu clipe atingiu a incrível marca de 25 milhões de views. Os artistas também gravaram uma versão totalmente em espanhol da música, intitulada “Sí o No”, especialmente para o público latino.

Em seguida, a cantora participou na música “Switch”, de Iggy Azalea. Na divulgação, Anitta se apresentou com a australiana no programa “The Tonight Show”, comandado por Jimmy Fallon, tornando-se a primeira brasileira a participar como atração musical do talk show.

Anitta é a cantora brasileira mais popular dos últimos anos

Seu mais recente lançamento foi o clipe e single “Paradinha”, hit solo em espanhol que marcou a estreia de Anitta no mercado fonográfico internacional. A música teve o melhor desempenho do ano de 2017 por visualizações no mesmo dia, recebendo mais de 5 milhões de visualizações no primeiro dia de lançamento. Isso faz a Anitta ser a “Top Official Music Video By First-Day” em visualizações no Brasil. Em uma semana, “Paradinha” somou 21 milhões de views no YouTube. Atualmente, o clipe passa dos 80 milhões de visualizações, número que

continua crescendo.

O próximo clipe de sua carreira será “Sua Cara”, de autoria de Anitta e Major Lazer, com participação de Pabllo Vittar. O vídeo foi gravado no Deserto do Saara, no Marrocos, e também conta com a presença de Diplo, um dos DJs integrantes do trio Major Lazer.

Hoje, Anitta tem mais de 4,9 milhões de seguidores em seu canal no YouTube e seus vídeos acumulam mais 1,6 bilhão de views. Além disso, foi a primeira artista nacional com perfil verificado no Snapchat e no Instagram é uma das personalidades brasileiras com maior número de seguidores (21 milhões). No Facebook totaliza 13 milhões de curtidas e tem 4 milhões de seguidores

no Twitter.

Outros êxitos

Em 2013, a cantora e compositora foi eleita “Cantora Revelação” pelo iTunes e pelos críticos da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Virou um fenômeno nacional e alcançou o topo das paradas de sucesso das rádios, mantendo os primeiros lugares de todas as rádios do Brasil nos lançamentos de seus singles. A revista americana “Forbes” comparou Anitta com Shakira por conta do “World Music Appeal” (apelo musical mundial) e afirmou que a cantora pode ser uma superstar global.

Fenômeno pop instantâneo

O primeiro álbum de Anitta leva seu nome e foi lançado em julho de 2013, com 14 faixas. Nele, a cantora assina a autoria da maioria das canções. O segundo álbum, “Ritmo Perfeito”, foi lançado em julho de 2014. A música de mesmo nome ganhou na categoria de “Melhor Música” do Prêmio Multishow 2015, no qual Anitta também venceu na categoria “Melhor Show”. “Bang” (2016) foi o terceiro álbum de sua carreira e contou com 15 faixas inéditas. O clipe da música-título já soma mais de 300 milhões de visualizações desde o lançamento, fazendo de Anitta a única cantora brasileira a atingir esse feito.

