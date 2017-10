Anitta rebate críticas por montar grupo de dançarinos diversos

Anitta mostrou que estava montando um grupo de dançarinos nada homogêneo para um projeto especial e algumas apresentações. No entanto, a iniciativa não agradou a todos os seguidores. Na última terça (17), a cantora divulgou imagens do seu novo balé, do qual Felipe Rodrigues, que tem síndrome de Down, faz parte. Além dele, o grupo inclui uma cadeirante, pessoas de diversas idades e uma dançarina com prótese mecânica em uma perna.

A atitude, que gerou questionamentos por parte de alguns fãs, foi defendida pela cantora em uma postagem do portal “Pop Online”, no Instagram.”Não estou ajudando ninguém neste caso. Eles estão me oferecendo talento, irreverência e uma proposta linda pro palco e para minha apresentação e estão recebendo por isso”, respondeu Anitta. “Chama-se trabalho. Pessoas com limitações podem trabalhar sem precisar sentir que estão sendo ajudadas”.

Outra seguidora comentou que Anitta “quer chamar atenção de todo jeito, essa flopada”. A cantora rebateu dizendo que sim, queria mesmo chamar a atenção “para um assunto muito importante que o nosso povo quase não dá atenção”. “Depois me perguntam porque o Brasil não anda bem”, disse.

Além da novidade com o novo grupo de dançarinos, Anitta já mostrou que se preocupa com a inserção de minorias anteriormente. Em outros shows, a cantora mostrou que bailarinas plus size também arrebentam em suas coreografias.

