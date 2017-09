Anitta lança “bossa pop” em inglês em parceira com produtor de Justin Bieber

A cantora Anitta lançou neste domingo (3) a música “Will I See You”. Cantado em inglês e num ritmo que lembra bossa nova, o hit foi feito em parceira com Poo Bear, amigo e produtor de Justin Bieber.

A música foi lançada numa ação publicitária com a rede de departamento C&A na loja da marca no shopping Center Norte, em São Paulo (SP).

O single em inglês foi divulgado antes da música “Vai, malandra”, outro hit da artista cujo clipe foi gravado recentemente no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro -imagens vazadas mostram a cantora com biquíni de fita isolante tomando sol numa laje.

Esta é primeira produção de Anitta depois de anunciar o projeto “Cheque Mate”, no qual promete lançar uma música nova a cada 30 dias.

“Todo mês uma tacada diferente”, disse a cantora em anúncio feito dia 22 de agosto na rede social Instagram -focada na carreira internacional, o comunicado foi feito repetido em espanhol e em inglês.

Há alguns dias, antes de apresentar “Will I See You”, Anitta promoveu uma ação de marketing que espalhava peças de xadrez em tamanho gigante por lugares turísticos de todo o país.

Como em todos vídeos, Anitta aparece bem sensual no clipe

POLÊMICA

Nesta semana, o nome da cantora esteve envolvido em polêmica com o vereador do Rio de Janeiro, Otoni de Paula (PSC).

Em publicação feita na rede social Facebook, Otoni questionou se Anitta “era cantora ou garota de programa”. O político disse que passa suas ideias para a assessoria, que faz as publicações.

Logo depois, a cantora respondeu Otoni num comentário na própria postagem do vereador. Ela listou diversas funções profissionais que exerce -“cantora, empresária, compositora, coreógrafa e outros negócios, que não são da indústria pornográfica, mas que são tantos que teria que ficar algumas horas aqui escrevendo”.

