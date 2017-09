Anitta grava clipe em inglês com produtor de Justin Bieber

Foi o compositor quem convidou Anitta para gravar sua mais nova canção – Reprodução

Após parar o morro do Vidigal com a gravação da música “Vai Malandra”, Anitta está preparando uma grande novidade para os fãs! A cantora rodou o clipe da canção em inglês “Will I See You”, do produtor e compositor americano Poo Bear.

O vídeo clipe foi filmado em São Paulo e faz parte da nova estratégia da cantora, batizada de CheckMate que é lançar um single por mês para consolidar sua carreira no Brasil e no exterior.

Princesa do pop: Anitta estará em Manaus no 'Balada Loka' em setembro

Bear já compôs para Chris Brown e Usher e trabalha há cinco anos com Justin Bieber. Foi o produtor quem escolheu a brasileira para dar voz à sua mais nova criação.

