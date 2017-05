Anitta fará participação especial em novela de Aguinaldo Silva

A cantora Anitta, 24, está realmente em alta. Após ganhar fama internacional por ser flagrada com o rapper Tyga, ex-namorado de Kylie Jenner e pai do primeiro filho de Chyna Blac, Anitta foi escalada para participar de “O Sétimo Guardião”, próxima novela das 21h, da TV Globo.

O papel de Anitta já foi definido pelo autor Aguinaldo Silva. A cantora interpretará ela mesma e deverá ficar no ar por pelo menos dez capítulos.

A presença de Anitta na trama será justificada por um personagem que quer ser bailarino e sonha em um dia dançar nos shows da cantora. A família do moço, no entanto, quer que ele seja jogador de futebol. A informação foi divulgada nesta terça-feira (16) pelo colunista Fefito, do “Agora”.

“O Sétimo Guardião”

Prevista para 2018, Aguinaldo Silva diz que “O Sétimo Guardião” fará intencionalmente paralelo com “Tieta” (1989), também de sua autoria.

Em abril, Silva afirmou ao blog “Outro Canal” que uma personagem de “Tieta” voltará com outras características e nome: Perpétua. A intérprete será a mesma: Joana Fomm. Segundo o autor, ela fará a avó da protagonista Marina Ruy Barbosa.

“O que estou curtindo mais nessa trama é citar personagens que foram meus. É quase uma metanovela”, diz Aguinaldo.

O autor diz que a nova personagem de Joana Fomm chegará no meio de um vendaval, “meio que num cabo de vassoura”, na trama com doses de realismo fantástico.

Folhapress