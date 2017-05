Anitta estreia na televisão americana ao lado de Iggy Azalea

A cantora Anitta estreou na televisão americana na noite desta sexta-feira (26), no talk show “Tonight Show”, de Jimmy Fallon. Em sua aparição no programa, que é um dos mais populares nos Estados Unidos, ela divulgou a música “Switch”, feita em parceira com Iggy Azalea -o single é uma das faixas do novo álbum da rapper australiana. Ela é a primeira artista brasileira a se apresentar no programa de Jimmy Fallon.



Durante a apresentação, a carioca deixou o palco, enquanto Iggy terminava a música. Ao fim da performance, o próprio apresentador procurou a brasileira e chegou a confundi-la com uma das bailarinas. A australiana, então, chamou Anitta de volta ao palco para os agradecimentos.

Folhapress