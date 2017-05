Anitta é flagrada com o rapper Tyga e é chamada de ‘garota misteriosa’

No Brasil, Anitta pode não conseguir colocar o pé na rua sem ser assediada pelos fãs, mas lá fora a cantora segue sendo anônima.

Ela foi flagrada na terça-feira (9) em um encontro com o rapper Tyga, ex-namorado de Kylie Jenner, em Los Angeles.

Mas a imprensa internacional não percebeu que Anitta é uma cantora de sucesso no Brasil e a chamou simplesmente de “garota misteriosa” e “morena”.

O britânico “Daily Mail” escreveu que “o rapper foi visto com a bela morena” em um restaurante.

A semelhança de Anitta com outra moça clicada ao lado do músico dias antes também foi destacada pelo periódico.

Já o portal americano “Hollywood Life” disse que Tyga saiu com “uma cantora chamada Anitta Brazil”. “Sua identidade é incerta”, afirmou.

Folhapress