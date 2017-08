Anitta decide deixar de apresentar ‘Música Boa ao Vivo’, do Multishow, diz colunista

Anitta precisou se ausentar do programa em algumas edições para viajar ao exterior – Divulgação

Com o objetivo de se dedicar exclusivamente à sua carreira musical, Anitta não renovará seu contrato com o Multishow. Com isso, a cantora deixará de apresentar o “Música Boa ao Vivo”, cuja última edição sob o comando de Anitta será transmitida nesta terça (29). As informações são do colunista Flávio Ricco, do UOL.

Segundo Ricco, pessoas importantes do staff de Anitta já confirmaram que ela deixará o comando da atração musical que, por ser ao vivo, exigia quase dois dias inteiros da agenda da artista por semana.

Nesta temporada, inclusive, Anitta precisou se ausentar do programa em algumas edições para viajar ao exterior, seja para trabalhar em novas músicas da sua carreira internacional ou gravar clipes. O vídeo de “Paradinha”, por exemplo, foi gravado em Nova York e o de “Sua Cara”, em parceria com Pabllo Vittar e Diplo, foi filmado no Marrocos.

Justamente por causa da carreira internacional de Anitta, neste ano, pela primeira vez, o “Música Boa ao Vivo” recebeu convidados de fora do Brasil, como Maluma, J Balvin, Melanie C e Gavin James.

Segundo Ricco, a partir desta semana o Multishow já começa a procurar um novo apresentador para a atração. O cantor Bell Marques, ex-vocalista do Chiclete com Banana, é um dos mais cotados para substituir Anitta.

Folhapress