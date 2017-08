Anitta causa alvoroço com bronze de fita durante gravação no Morro do Vidigal

Cantora esteve no Vidigal, no Rio de Janeiro, para gravar novo clipe que contará com dupla de funkeiros e rapper americano – fotos: Divulgação

Anitta gravou, no domingo, o clipe da sua próxima música, “Vai Malandra”, no morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Entre as imagens divulgadas da produção, é possível ver a cantora andando pela comunidade de mototáxi e usando um biquíni feito apenas de fita isolante colada diretamente no corpo.

A peça pouco usual partiu de uma inspiração típica da comunidade: as fitas foram coladas por Erika Bronze, que se define como a “pioneira do bronzeamento natural no Rio de Janeiro” no seu Instagram. Anitta aparece dançando e rebolando entre cadeiras de praia em uma laje, onde as mulheres pagam para conseguir a marca de biquíni ideal.

Anitta deve emplacar mais um sucesso com o hit “Vai Malandra”

O clipe será para a nova música de trabalho da intérprete de “Bang” e contará com várias participações: os funkeiros Mc Zaac e DJ Yuri, o rapper americano Maejor e a dupla de música eletrônica Tropkillaz. Ainda não foi divulgado quando a música será lançada. A direção ficou com o fotógrafo de moda Terry Richardson, que já trabalhou com nomes como Lady Gaga, Kim Kardashian e Miley Cyrus. O biquíni não foi o único figurino ousado utilizado por Anitta. A carioca ainda foi fotografada com botas acima do joelho com a imagem da bandeira do Brasil e um maiô com estampa de onça. Unhas compridas, pintadas de rosa, com decorações em dourado e um cabelo trançado

completaram a produção.

Em Manaus

O hit deve ser umas músicas da playlist do show que Anitta traz para Manaus, no próximo dia 4 de setembro, no Podium da Arena da Amazônia.

A poderosa agitou a comunidade

O evento assinado pela Fábrica de Eventos, intitulado “Balada Loka”, traz ainda a dupla sertaneja Simone & Simaria, além dos DJs Paulo Veloso e Thiago Mansour, do Jetlag, que são queridinhos das pistas bacanas de São Paulo.

