Anitta bate novo recorde ao lançar vídeo com Pabllo Vittar e músico americano

Ela lacra! Decidida a se estabelecer definitivamente como um fenômeno da música brasileira -melhor ainda se o sucesso ecoar no exterior-, Anitta abala as estruturas do mundo da música a cada lançamento. Afinada, sensual e com um rebolado surreal, a cantora faz questão de trabalhar com os mais conceituados profissionais do mercado. O resultado? Tudo em que ela se envolve vira sucesso. Das estrelas do sertanejo brasileiro aos DJs americanos, suas parcerias valem ouro. Bombou a faixa “Loka”, com Simone e Simaria, e dominou as rádios com “Você Partiu Meu Coração”, ao lado de Nego do Borel e Wesley Safadão.

Há menos de dois meses, abalou a internet com o lançamento de “Paradinha”. E agora chega com “Sua Cara”. A música é do trio americano de música eletrônica Major Lazer, que apostou na letra em português para ter Anitta em seu disco. Unindo a força da funkeira aos fãs da drag queen Pabllo Vittar, o clipe levou a cantora a quebrar outro recorde: em menos de 24 horas, o vídeo, gravado no deserto do Marrocos, já tinha 13 milhões de visualizações no YouTube. Até segunda à noite, já havia passado de 20 milhões.

“Há meses, Anitta e Pabllo vêm postando fotos e esquentando o público para a chegada desse clipe. Assim que ele saiu, foi uma bomba atômica no mercado musical”, define Fatima Pissarra, CEO da Vevo, plataforma de vídeos. “A música “Sua Cara” é a união de três fenômenos. A Anitta está com um trabalho internacional bem fundamentado. O Major Lazer já é um fenômeno global e Pabllo também”, diz Fatima.

A música “Sua Cara” já era sucesso antes do clipe. “O vídeo foi a cereja do bolo, após a divulgação do áudio. Além disso, Anitta chama a atenção porque dita tendência. E é uma artista visionária também ao escolher parcerias.”

A responsabilidade por tanto sucesso está nas mãos dos artistas envolvidos na produção do videoclipe, segundo Priscila Bertozi, editora do site especializado em música LatinPop Brasil. “Major Lazer é um dos nomes do momento, sem dúvida. Mas a Anitta tem gerado muita expectativa mundo afora por causa das recentes parcerias com Iggy Azalea, Maluma e pela possibilidade de colaboração com Justin Bieber. Todo o mundo quer saber o que é que essa brasileira tem.”

Ela completa: “Eles ainda gravam um clipe no meio do deserto… Não tinha como dar errado! Apesar de que o vídeo não ficou à altura da música”.

Na internet, surgiram críticas também com relação à dança do ventre feita por Anitta. “Muitas dançarinas ficam incomodadas quando a dança ganha uma conotação sexual, como também fizeram Shakira e Beyoncé”, explica a coreógrafa Isis Mahasin.

