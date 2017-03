Anitta arrasta milhares em bloco no Rio

Às 9h deste sábado (4) a cantora Anitta já estava a postos no alto do trio elétrico para comandar o Bloco das Poderosas, que desfila na rua Primeiro de Março, no Centro do Rio.

Milhares de pessoas acompanhavam o bloco que, às 11h, ainda acontecia. A rua do centro que costuma ser palco para protestos na cidade foi tomada pela folia.

É o segundo ano que o bloco desfila no sábado seguinte ao Carnaval. O show teve participação de Nego do Borel e da banda Aviões do Forró.

Celebridades acompanharam a festa no alto do carro de som. A atriz Isabella Santoni foi a musa do bloco. David Brasil e Thaila Ayala também compareceram.

Folhapress