Anime Jungle Party vai reunir cosplayers, youtubers e jogadores do ‘Pokémon Go’

Encontro voltado para a cultura pop e japonesa, o ‘Coca-Cola Anime Jungle Party’ será realizado nos próximos dias 16, 17 e 18, no Clube do Trabalhador do Amazonas (Sesi), localizado na alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, Zona Leste. Entre os destaques desta edição, está a ‘caçada Pokémon Go’, a presença de cosplayers como Witchiko, a de youtubers do canal ‘Você sabia?’ e do fenômeno TazerCraft, o dublador Manolo Rey, conhecido por ser a voz de diversos personagens de animação, séries e filmes. Além disso, haverá atrações musicais, como o rapper Player Tauz e a cantora Isis Vasconcellos.

Os ingressos estão à venda na loja Action Games (no Shopping Solimões Plaza), na Shape House (Manaus Plaza Shopping) e na bilheteria do Sesi, ao preço de R$ 10 (sexta-feira) e R$ 20 (sábado e domingo). O telefone para informações é o (92) 99198-8076.

De acordo com a organização do evento, a expectativa é receber cerca de 10 mil otakus (fãs de games, animes e mangás) nos três dias de evento. Na sexta-feira (16), a partir das 13h30, os portões do Sesi serão abertos para o público conferir o evento. As atrações musicais desse dia são as banda HC-90 (às 15h), Lótus (16h15), FullGas (17h30), Berserkers (18h45) e Shellter (20h).

Intérpretes

No sábado (17), às 14h, será iniciada a “caçada Pokémon Go”. Às 14h30, o público irá conferir shows de K-Pop (apresentações de intérpretes amadores das canções orientais e grupos covers); às 16h30, será a vez do youtuber Jean de Oliveira, que é professor de música e dono do canal “Violinista do Brasil”, onde toca músicas de jogos de videogame e trilhas sonoras de desenhos que marcaram a infância de boa parte da geração Y. Às 17h30, entram no palco os youtubers Lukas Marques e Daniel Molo, do canal “Você sabia?”, que traz vídeos sobre curiosidades, desafios e entretenimento para seus inscritos, que chegam a mais de 5 milhões.

Ainda no sábado, às 18h30, acontece o Circuito Cosplay Manaus (CCM), uma oportunidade para o público prestigiar os fãs fantasiados como seus personagens favoritos de quadrinhos, filmes ou animes. E, às 19h, o público confere o show da cantora Isis Vasconcellos, do Rio Grande do Sul, que interpreta a trilha sonora de famosas séries e animes, entre elas, “Dragon Ball GT”.

Dublador

No domingo (18), às 14h, o palco do “Coca-Cola Anime Jungle Party” recebe apresentações de K-Pop e, às 16h, o dublador Manolo Rey anima os visitantes do evento. Manolo já emprestou a voz para Agumon em “Digimon Adventures” 1 e 2; Leonardo, em “As Tartarugas Ninjas”; Will Smith, em “Um maluco no pedaço”; Tobey Maguire, na trilogia “Homem-Aranha”, e Simon Helberg (Howard), na série televisiva “The Big Bang theory”, entre outros.

Às 16h45, haverá a participação do youtuber Marcos Coelho, do canal ‘Caracol raivoso’, que aborda temas que fazem parte da vida de adolescentes, e, às 17h30, entram em cena os youtubers Tarik Alvares (o Pac) e Mikhael Línnyker (Mike), do canal de Minecraft ‘TazerCraft’.

A apresentação de Fernando Dodé está marcada para as 18h15. Ele é conhecido como “Player Tauz”, e produz vídeos de histórias inspiradoras de personagens e jogos de videogame. E, às 19h15, acontece o World Cosplay Summit (WCS), com participação da cosplayer de Santa Catarina, Daniela Takahashi, ou Witchiko, como é conhecida, além da paulistana Jéssica Campos, a Pandy.

Os participantes do também terão acesso a parquinho inflável, paintball, praça de alimentação e a uma lan house com computadores para duelos dos games ‘League of Legends’ (LOL), ‘Counter-Strike: Global Offensive’ (CS Go) e ‘Defense of the Ancients’ (DotA 2).