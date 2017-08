Anime Jungle Party ganha edição especial com a participação de Picoca

Maior evento voltado para a cultura pop e japonesa da região Norte, o Anime Jungle Party ganhará uma edição especial no Amazonas Shopping. A partir da próxima terça-feira (29) até 10 de setembro, os fãs desse universo cultural poderão participar gratuitamente, no centro de compras, de campeonatos de jogos DoTa 2 e League of legends, da dança coreana KPop e de Cosplay. A surpresa desta edição será a participação do jogador profissional de games eletrônicos Matheus Tavares, o Picoca.

O espaço Anime Jungle Party será montado no segundo piso do Amazonas Shopping e funcionará de 10h às 22h. De acordo com organizador do evento, Leonardo Tamietti, a expectativa é de que cerca de mil otakus (fãs de games, animes e mangás) visitem o espaço, em cada dia de evento.

Ele irá participar de um bate papo sobre o cenário profissional de players – Divulgação

Convidado especial do Anime Jungle Party, Picoca tem quase 500 mil inscritos no seu canal no youtube. Considerado um fenômeno entre os apaixonados por games, Picoca estará no evento no dia 9 de setembro. Natural de Itabaiana, município de Sergipe, Picoca, que tem 21 anos, se destacou no universo dos games, pelas transmissões que faz das partidas em que participa, mostrando habilidade e um jeito irônico bem próprio e especial, na conversa com o público.

Ele irá participar de um bate papo sobre o cenário profissional de players. Além disso, Picoca vai desafiar o jogador que estiver mais bem colocado, no campeonato que será realizado durante o evento, para jogar com ele uma partida de League of legends. “Para os adolescentes e jovens que se espelham em Picoca para seguir a profissão de player, essa é a realização de um sonho”, afirmou Leonardo.

No Anime Jungle Party, o campeonato de League of legends e DoTa 2 poderão ser disputados por equipes de cinco pessoas. Será montado um espaço onde os competidores vão poder jogar as partidas online. A equipe vencedora receberá o prêmio de R$ 1.000,00. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo do Amazonas Shopping. O app está disponível para ser baixado nas lojas da Play Store e Apple Store.

Os campeonatos de KPop poderão ser disputados em dupla e os de Cosplay individualmente. Os campeões também receberão R$ 1.000,00. As inscrições serão feitas no próprio evento.

O Anime Jungle Party contará, ainda, com a Arena Freeplay, em que ficarão disponíveis vários tipos de games para os visitantes que se interessarem em desafiar outra pessoa para uma partida. Além disso, o espaço terá stands com venda de souvenires, como camisetas, colares e miniaturas de personagens desse universo.

