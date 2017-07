Animais mortos descartados em lixeira são recolhidos para necropsia em Manaus

As carcaças dos animais (oito cães e seis gatos) serão analisadas pela equipe técnica do CCZ| Divulgação

Animais mortos deixados em uma das lixeiras da feira do Coroado, na Zona Leste de Manaus, foram recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na manhã desta quinta-feira, 6/7. Eles foram levados para o CCZ, onde serão submetidos à necropsia para a identificação das causas da morte.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, as carcaças dos animais (oito cães e seis gatos) serão analisadas pela equipe técnica do CCZ porque apresentam sinais de que passavam por tratamento clínico. O secretário explicou que carcaças de animais não podem ser descartadas como lixo comum por apresentarem riscos à saúde da população e que o procedimento correto é a incineração.

Magaldi informou ainda que a Semsa foi comunicada do descarte por meio de denúncia. “Em casos como este, fazemos o recolhimento e o acompanhamento técnico, realizando procedimentos de protocolo, sob a coordenação de um médico veterinário e de um biólogo”.

Leia também: Cães e gatos de estimação são encontrados mortos e congelados na Feira do Coroado

Segundo a médica veterinária do CCZ, Laís Fonseca, a suspeita de que os animais tenham morrido em uma clínica se deve ao fato de terem sido descartados ainda ensacados, como se retirados recentemente de um freezer. “Eles também tinham sinais de que estavam em tratamento e que, por ocasião da morte, foram durante algum tempo mantidos em ambiente refrigerado”.

Laís Fonseca informou também que, após a necropsia e a identificação das prováveis causas da morte, o CCZ irá emitir relatório técnico e, posteriormente, um laudo.

A Delegacia do Meio Ambiente (Dema) da Polícia Civil também esteve no local apurando a denúncia.

Com informações da assessoria

Leia mais:

Animais em condições de maus-tratos são resgatados pela DEMA

Amazonas registra 838 casos de acidentes com animais peçonhentos

Homens são detidos por desmatamento e animais furtados de reserva ambiental são recuperados