‘Angelis’, Disney e Papai Noel prometem encantar adultos e crianças no Amazonas Shopping

O ‘bom velhinho’, figura tradicional do Natal, vai dividir as atenções de adultos e crianças com outras duas atrações no Amazonas Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul da cidade: a turma da Disney e o espetáculo ‘Angelis’. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (7), em um evento que reuniu lojistas, colaboradores e imprensa para comemorar os 25 anos do empreendimento.

“Teremos um Natal verdadeiramente mágico, com uma decoração interativa dos personagens Disney. Além de uma promoção que será um espetáculo à parte, literalmente, pois estamos trazendo para Manaus um grande show natalino, o Angelis, de Gramado (RS)”, adianta o superintendente do shopping, Luiz Ricardo Muniz, ressaltando que a campanha começa no dia 1º de dezembro. “Será um compre e ganhe, onde a cada R$ 250 em compras o cliente poderá trocar a nota por um par de ingressos para assistir ao espetáculo. Poderá haver até três trocas por CPF”.

Com todas as ações previstas, a administração do Amazonas Shopping está confiante em uma performance positiva para este fim de 2016. “Nosso planejamento aponta um crescimento de fluxo e venda entre 5% e 8%”, diz o superintendente, que aposta nos segmentos de cosméticos, perfumaria, acessórios e calçados, além de serviço, entretenimento e alimentação, que apresentaram os melhores resultados ao logo deste ano.

Já a presidente da Associação de Lojistas do Amazonas Shopping (Alasc), Mercedes Braz, ressalta a confiança dos lojistas no empreendimento e nas ações previstas para este fim de ano. “O Amazonas Shopping é o shopping da cidade. Todo mundo tem uma história com o shopping, por isso acreditamos na sua força. E devemos contratar entre 20% e 30% a mais de mão de obra para as vendas deste fim de ano, o que representa até 400 pessoas”.

Burger King

“Neste ano, buscamos maior assertividade na composição do nosso mix e a chegada da Burger King só comprova a nossa tradição de sempre trazer coisas novas para Manaus”, afirma o superintendente, ressaltando que o principal diferencial competitivo do shopping nesses 25 anos é justamente o seu grau de maturação no comércio da cidade. A franquia será inaugurada até o final de dezembro.

“Nos últimos anos, fizemos um relevante trabalho de reposicionamento do shopping. Do ponto de vista estrutural, investimos mais de R$ 90 milhões, mas também trabalhamos fortemente na diversificação e consolidação do mix, trazendo grandes marcas nacionais e internacionais, como Forever 21, Livraria Leitura, Centauro, PBKids, Comepi e Kinoplex. Hoje, o empreendimento está superequilibrado”, disse.

Com informações da assessoria