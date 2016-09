Angelina Jolie teria descoberto caso de Brad Pitt com Marion Cotillard, diz jornal

A atriz Marion Cotillard, com quem Brad Pitt contracena no filme ‘Aliados’, é apontada como pivô do divórcio do ator com Angelina Jolie, segundo informações da coluna ‘Page Six’ do jornal americano ‘New York Post’.

De acordo com a publicação, Angelina teria contratado um detetive particular para descobrir se Pitt a estava traindo com a colega de elenco. E ele teria constatado que sim.

Ainda segundo a coluna, o detetive também teria descoberto que Pitt estaria tendo uma rotina de solteiro enquanto gravava ‘Aliados’ em Londres.

Desde que a reportagem do ‘New York Post’ foi publicada, os perfis de Cotillard nas redes sociais têm sido atacados por fãs do então casal “Brangelina”, como a união entre Pitt e Jolie era apelidada.

Angelina entrou com o pedido de divórcio contra Pitt, nesta segunda-feira (19), citando diferenças irreconciliáveis. Eles haviam se casado em 2014, mas estavam juntos desde 2004, um ano após terem contracenado no longa Sr. e Sra. Smith.

Em comunicados enviados à imprensa, eles não citaram os motivos que levaram à separação.

Por Folhapress