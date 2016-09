Angelina Jolie pede divórcio de Brad Pitt, diz site

Brad Pitt e Angelina Jolie, que formaram um dos casais mais famosos do cinema americano, não estão mais juntos. As informações são do site ‘TMZ’.

De acordo com a publicação, a atriz entrou com o pedido de divórcio nesta segunda-feira (19), alegando diferenças irreconciliáveis.

Ela também pediu a guarda dos seis filhos, embora tenha garantido que Pitt terá direito de visitá-los.

Os dois se conheceram durante as filmagens do longa de ação ‘Sr. e Sra. Smith’, em 2013, e começaram a namorar alguns anos depois.

O ano de 2016 não está sendo fácil para alguns dos casais de celebridades. Além de Pitt e Jolie, William Bonner e Fátima Bernardes, no Brasil, haviam se separado.

Outras que ficaram solteiras nos últimos meses incluem Demi Lovato e Taylor Swift (duas vezes).

