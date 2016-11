Angelina Jolie e Brad Pitt fecham acordo sobre custódia dos filhos

Angelina Jolie e Brad Pitt fecharam acordo sobre a custódia dos filhos, que ficarão com a mãe e receberão do pai visitas monitoradas por terapeutas.

“Com esta decisão, as seis crianças permanecerão sob custódia da mãe e continuarão com as visitas terapêuticas com seu pai”, diz nota enviada na segunda-feira (7) por um representante da atriz ao programa de TV ‘Entertainment Tonight’.

Supervisionados por especialistas em cuidados infantis, os atores assinaram a determinação há mais de uma semana.

Quando pediu o divórcio em setembro, após 14 anos ao lado de Brad, Angelina solicitou a custódia legal. Mas o ator não concordou e apresentou, no último dia 4, requerimento para a guarda compartilhada.

Desde o início, a tutela dos filhos é o principal ponto de atrito entre eles, já que o divórcio teria sido causado pelo tratamento que Brad dava às crianças.

O ex-casal estava junto desde 2004, mas oficializou a união apenas em 2014. Juntos, eles têm seis filhos, três biológicos e três adotivos: o cambojano Maddox, o vietnamita Pax e a etíope Zahara, além de Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne.

Folhapress