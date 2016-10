Anestesistas comemoram data festiva com ação preventiva na Ponta Negra

Em comemoração ao dia do anestesista e como parte da programação do ‘Movimento Mundial Outubro Rosa’, a Associação dos Anestesiologistas do Estado do Amazonas (Assaeam), realizou, neste domingo (16), uma ação informativa no Complexo Turístico Praia da Ponta Negra. Pelo menos 40 médicos especialistas estiveram à disposição da população, de forma gratuita, tirando dúvidas sobre anestesia e distribuindo uma cartilha com diversas informações sobre o tema.

A diretora-científica da entidade, anestesiologista e médica da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Mirlane Cardoso, explicou que o objetivo da ação é levar à população informações sobre a anestesia segura. Além de tirar dúvidas que a população possa ter sobre os tipos de anestesia, tempo de duração, quando é preciso utilizar, entre outras curiosidades.

“Montamos um stand nesse ponto estratégico da praia para chamar a atenção de quem passa e tirar suas dúvidas. Além das pessoas poderem conversar diretamente com o especialista no assunto, elas podem levar para casa uma cartilha contendo explicações sobre anestesia”, explicou.

Além de falar sobre anestesia, Mirlane destacou que o outro objetivo da ação é sensibilizar a população feminina acerca dos fatores de risco do câncer, em geral. Por isso, foi feito uma parceria com ONGs e órgãos governamentais que estiveram presentes, explicando como fazer o autoexame. “Como a data comemorativa cai no mês de outubro decidimos fazer a ação voltada para o câncer também. Dessa forma estamos mostrando nossa responsabilidade social já que o câncer, hoje, é um problema de saúde pública, que pode ser minimizado com o acesso à informação”, disse.

Dúvidas

A comerciante Janaina Rocha, 30, estava se exercitando na Ponta Negra e decidiu parar no stand para tirar algumas dúvidas. Ela comentou que ficou surpresa com a importância da anestesia para vários segmentos da saúde. “O que me falaram aqui é que o médico anestesista é muito importante não só para aplicar medicamentos anestésicos, mas para monitorar os parâmetros fisiológicos do paciente quando o mesmo está sendo operado ou até mesmo antes de uma cirurgia. Muitas vezes esse profissional acaba sendo invisível e ninguém vê muita importância nele, por isso achei bacana essa ação”, disse.

O bancário Raimundo Oliveira, 33, também prestigiou a ação dos anestesistas. Ele adquiriu uma cartilha e comentou que achou interessante o conteúdo da mesma. “Eu acho importante esse tipo de ação porque deixa a população mais informada a respeito de um assunto tão importante. Aqui, eles me explicaram que aplicar uma anestesia corretamente é fundamental para o sucesso da cirurgia. Caso seja aplicada por uma pessoa que não está capacitada para isso, traz consequências até irreparáveis ao paciente”, comentou.

Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO