Aneel é acusada de ser omissa em fiscalização

Após representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Eletrobras Distribuição Amazonas se ausentarem da reunião ocorrida no último dia 31 de março, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (Comdec-CMM), vereador Álvaro Campelo (PP), acusou ontem (3) a Aneel de ser “omissa” ao classificar a agência como um “escritório jurídico” da distribuidora fornecedora de energia elétrica em Manaus.

O encontro, que pretendia tratar sobre o processo de privatização da Eletrobras Distribuição Amazonas, deverá acontecer em nova data ainda não divulgada.

O vereador afirmou que ambas as instituições deveriam ter marcado presença no encontro. “Com esse posicionamento, a Aneel adota uma posição muito mais como escritório jurídico das concessionárias, do que propriamente como uma agência fiscalizadora ou reguladora”, criticou o parlamentar.

Entidades e órgãos públicos do Amazonas se reuniram, na tarde do último dia 31 de março, para debater sobre o processo de privatização da Eletrobras Distribuição Amazonas e os efeitos para o consumidor amazonense. A proposta foi de autoria do presidente da Comdec-CMM, vereador Álvaro Campelo.

De acordo com o parlamentar, o Amazonas possui uma das tarifas mais caras do país, mas não recebe um serviço de total qualidade. Ele explicou que é preciso se debruçar e ter mais informações a respeito do processo e também analisar os “apagões”, que estão mais frequentes na cidade.

Das 100 localidades em que a Eletrobras Distribuição Amazonas atua, apenas quatro mantêm um nível bom e as demais apresentam funcionamento deficitário, afirma Álvaro Campelo.

Para o presidente da comissão, a empresa que irá assumir os controles da concessionária vai querer obter lucros e para isso, deverá fazer um “enxugamento” e aumentar a taxa praticada atualmente. “Acredito que a privatização prejudicará milhares de trabalhadores e todos os consumidores. Caso a privatização venha a se concretizar, nós não podemos penalizar o povo de nosso Estado”, afirmou o parlamentar.

Análise cautelosa

Para o defensor público do Estado, Rafael Vinheiros, a mentalidade empresarial é voltada para o lucro, de modo que as questões sociais precisam ser pensadas com cautela.

Segundo ele, o controle dos órgãos públicos sempre será essencial para garantir os direitos dos trabalhadores e consumidores. “A audiência foi para discutir a privatização da Eletrobras Distribuição Amazonas e os efeitos para o consumidor”, afirmou.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Urbanitários do Amazonas (Stiu-AM), Joseirton Pereira de Albuquerque, o projeto de privatização das empresas do setor público é idealizado pelo governo do presidente Michel Temer e tem como matriz inicial a área enérgica do país.

Segundo o sindicalista, a privatização do setor energético traz prejuízos irreparáveis para o Estado, com o possível abandono do interior do Amazonas, além da possibilidade do aumento da tarifa energética.

O EM TEMPO não obteve sucesso em falar com a Aneel e nem com a Eletrobras Distribuição Amazonas.

Henderson Martins

EM TEMPO