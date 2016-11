Andy Murray vira número um do mundo no tênis após desistência de adversário

Andy Murray não precisou nem entrar em quadra para se tornar o número um do circuito mundial de tênis neste sábado (5). O adversário, Milos Raonic, desistiu e ele garantiu lugar na final do Master 1000 de Paris, obtendo os pontos para se tornar o líder do ranking.

Murray conseguiu o improvável em 2016, superar o sérvio Novak Djokovic, que sobrou nas duas últimas temporadas. Até Roland Garros a rotina foi de vitórias para o ex-número um, que parecia ter uma marcha a mais do que o restante do circuito. Faltava apenas vencer o Grand Slam do saibro, o que ocorreu neste ano. Mas ao invés de tranquilidade, o título gerou perda de foco.

Alheio a tudo isso, Murray engrenou no circuito e agora ostenta uma série de 20 vitórias consecutivas. A partir de Roland Garros, Murray enfileirou cinco títulos, incluindo as Olimpíadas do Rio de Janeiro e Wimbledon.

A virada veio com o escocês mantendo as características de seu jogo que incluem uma devolução muito boa, saque eficiente, sólido jogo de fundo de quadra com golpes de qualidade no forehand e backhand e um preparo físico invejável. A liderança do ranking também coroa a reedição da parceria com Ivan Lendl. Com ele como técnico, o atleta obteve o primeiro Grand Slam da carreira no US Open de 2012.

Depois de um período separados, a dupla se reencontrou neste ano e os resultados apareceram. O treinador tem êxito porque consegue fortalecer a parte mental de Murray. Desde que apareceu no circuito, ele é considerado um talento. Ainda assim, penou para conseguir o primeiro título de Grand Slam.

O jogador criou fama como um jogador sem sangue nas veias e que reclamava demais de si, dando a entender que era o maior adversário dele mesmo. A postura defensiva em muitas ocasiões também gerava críticas por não tentar bolas vencedoras e preferir ganhar no erro do adversário. Desta forma, jogava um tênis menos vistoso e passava mais tempo em quadra.

Derrota e imagem

Murray começou a cativar o público britânico quando perdeu a final de Wimbledon para Roger Federer em 2012. Um atleta do país que inventou o tênis não ganhava o torneio mais tradicional do mundo havia 76 anos. A esperança morreu na praia naquela ocasião e Murray mostrou o tamanho da dor no discurso da cerimônia de entrega de troféus. Emocionado, fez longas pausas para recuperar o fôlego, conter as lágrimas e não chorar copiosamente. A mãe assista da tribuna com a expressão de coração partido.

A cena num esporte que costuma não demonstrar as emoções conquistou o público que se emocionou junto. No ano seguinte, ele finalmente conseguiu acabar com o jejum depois de 77 anos de seca. Agora, ele se tornou o primeiro britânico a liderar o ranking mundial de tênis.

Murray também se destaca por assumir posições. Enquanto Djokovic precisou dar explicações por dizer que os homens deveriam receber maior premiação do que as mulheres, o escocês defendeu valores iguais. Ele ainda defendeu a independência da Escócia em relação ao Reino Unido e fez questão de usar ‘kilt’ no casamento.

Na cerimônia, nada de fazer social com o restante do circuito. A lista de convidados não tinha nenhum integrante do do Big Four -Federer, Nadal e Djokovic. O casamento parou a pequena Dunblane, cidade natal do tenista que tem cerca de 10 mil habitantes. As vitrines das lojas foram enfeitadas com mensagens de felicitações ao casal.

Massacre na escola

Durante a infância, Murray passou por um episódio traumático, o massacre de Dunblane. Em 1996, um ex-chefe de escoteiros invadiu o ginásio da escola primária da cidade e matou 16 crianças e um professor antes de cometer suicídio.

Murray e a turma dele estavam caminhando em direção ao ginásio quando os disparos começaram. Os professores agiram rápido, fizeram o caminho inverso e buscaram refúgio. O massacre chocou o Reino Unido e provocou uma alteração drástica da lei de porte de arma no país. Com raras exceções, é proibido britânicos portarem ou manterem armas de fogo em casa.

