André Marques pergunta se Anitta dorme nua ou de lingerie, e ela responde: ‘Não lembra?’

Anitta pegou André Marques de surpresa no programa “Chacrinha, o eterno guerreiro”, transmitido pelo “Viva”, no fim de semana. O apresentador perguntou à cantora qual tipo de roupa ela costuma usar para dormir. “Eu gostaria de saber como a Anitta dorme. Calcinha? Pijama? Ou dorme pelada?”, soltou André Marques.

Anitta, então, respondeu: “Você não lembra?”. O assunto deixou os internautas eufóricos com a direta da Poderosa, que já foi apontada como affair do artista em 2015.

No palco da atração, Stepan Nercessian, que interpreta o Velho Guerreiro, também brincou com André Marques: “Essa foi para você aprender”. E a plateia foi ao delírio. Ainda sobre o assunto, o apresentador do “É de casa” tentou tomar as rédeas da situação:

“Eu vou responder de pé, seu Barbosa. Como se passa no passado, não no futuro…. Eu me lembro excelentemente disso. Mas, no caso, para os colegas que não sabem: como seria no passado? Porque no futuro nós sabemos que é de calcinha”.

