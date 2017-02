Andanças de Ciganos começa desfile com enredo ‘Nas festas dos Deuses, os ciganos fazem o carnaval’

Apostando em um enredo místico para levar o título de campeã do carnaval, que não vem desde 2014, quando todas as escolas de sambas de Manaus se consagraram vencedoras, a Andanças de Ciganos faz uma releitura do samba de 87 para a apresentação deste ano. Com corte no orçamento de mais de R$ 200 mil, a agremiação investiu na criatividade dos artistas e no amor da comunidade para construir o desfile.

Com 41 anos de fundação, a escola de samba que passou por um longo período fora da passarela do samba na década de 90, vai para mais uma disputa com o objetivo de se consolidar definitivamente entre as escolas do grupo especial.

Para desenvolver o enredo “Nas festas dos Deuses, os ciganos fazem o carnaval”, a agremiação levará para a avenida do samba cerca de 3 mil brincantes, 3 alegorias, 200 ritmistas, 60 baianas, 4 casais de mestres salas e portas bandeiras e uma torcida apaixonada que deve lotar uma das arquibancadas do sambódromo.

“Estamos fazendo uma reedição do desfile de 87, justamente para corrigir uma injustiça no carnaval, onde ficamos em segundo lugar, perdendo apenas por 0,5 pontos. Muitos críticos do carnaval não concordaram com esse resultado, devido a fatos obscuros que aconteceram na época. Por desfilarmos em um horário nobre, nós iremos apresentar muitas surpresas. Vamos brigar por esse título e com certeza iremos nos consagrar campeã do carnaval. Toda nossa dedicação é visando sempre o primeiro lugar”, disse o presidente da escola Wilson Benayon.

Gerson Freitas

Em Tempo