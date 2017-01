Ancine renova programas de apoio à presença brasileira em eventos internacionais

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) renovou nesta quarta-feira (4), por meio de portarias publicadas no Diário Oficial da União, seus dois programas de apoio voltados para a divulgação do cinema brasileiro no mercado internacional.

As iniciativas, que continuarão em funcionamento em 2017, são o Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais e o Programa de Apoio à Participação Brasileira em Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios Internacionais.

O primeiro programa auxilia com serviços e recursos financeiros curtas, médias e longas-metragens nacionais oficialmente selecionados para festivais e projetos brasileiros convidados para laboratórios e workshops. O segundo concede auxílio financeiro a representantes de produtoras independentes brasileiras para viabilizar a presença em eventos de mercado e encontros de negócios.

Segundo nota divulgada pela Ancine, as regras de participação nos programas são idênticas às das últimas edições. A novidade é a inclusão de dois novos eventos, o Festival de Cinema de Gijón, na Espanha, e o Meetmarket, na Inglaterra. Com isso, chega a 155 o número de eventos, nos cinco continentes, em que produtores brasileiros podem ter o apoio da Ancine para sua participação.

Durante o ano de 2016, o Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais ajudou a viabilizar a presença do país em 69 eventos internacionais, com apoio financeiro, e confecção e envio de cópias de filmes. No caso dos três festivais mais importantes do circuito – Cannes, Berlim e Veneza, o programa pode vir a apoiar a participação de até sete filmes.

O Programa de Apoio à Participação Brasileira em Eventos de Mercado e Rodadas de Negócios Internacionais contempla a partir de agora um total de 24 eventos ao longo do ano, com a inclusão na lista do Meetmarket, mercado voltado ao documentário que ocorre em junho, na Inglaterra. Cada empresa produtora brasileira pode ser contemplada com, no máximo, três apoios por ano, e não poderá pedir apoio para o mesmo evento por três anos consecutivos.

As solicitações de apoio para os dois programas devem ser efetivadas pelo portal www.ancine.gov.br, onde também estão disponíveis os respectivos regulamentos.

Paulo Virgílio

Agência Brasil