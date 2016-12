Ancine lança primeiro edital para produção de jogos eletrônicos

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) lançou hoje (5) um edital de financiamento para desenvolvimento de jogos eletrônicos. Serão investidos R$ 10 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) para a produção de 24 jogos. Os conteúdos devem ser lançados no mercado de consoles (videogames), computadores ou dispositivos móveis.

O edital, primeiro específico para o gênero, busca, segundo o presidente da Ancine, Manoel Rangel, ampliar a participação das empresas brasileiras no mercado de jogos eletrônicos.

Os números apresentados durante o lançamento indicam que o setor fatura US$ 99,6 bilhões por ano em todo o mundo e US$ 1,28 bilhão no Brasil.

Os projetos serão selecionados a partir de três categoriais: dois projetos receberão até R$ 1 milhão cada, dez terão aporte de R$ 500 mil e 12 vão ganhar R$ 250 mil. Ao menos 30% das empresas contempladas devem estar sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Há ainda um percentual mínimo de 10% para produtoras do Sul e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Pequenas produtoras

A proposta da agência é, de acordo com Rangel, fortalecer as produtoras independentes, especialmente as de pequeno porte. “Ao pensar as empresas brasileiras de comunicação em geral, mas também as de produção independente. Porque nós acreditamos que o talento se expressa melhor na miríade de pequenas empresas espalhadas no Brasil”, enfatizou ao anunciar a concorrência.

As informações da Ancine indicam que 125 empresas brasileiras atuam no ramo de games, sendo que 74,4% faturam até R$ 240 mil por ano. A média é de 8 funcionários por empresa.

Daniel Mello

Agencia Brasil