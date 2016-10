Anamã, Parintins e Presidente Figueiredo já têm novos prefeitos

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) divulgou os três primeiros municípios do Amazonas que já têm novos prefeitos: Raimundo Chicó, em Anamã; Bi Garcia, em Parintins e Romeiro Mendonça, em Presidente Figueiredo.

Em Anamã, o candidato do PMDB, Raimundo Chicó teve 55,37% dos votos e, em segundo lugar, ficou a candidata do PROS, Esmeralda, com 42,80%.

Bi Garcia (PSDB) conseguiu derrotar a principal oponente em Parintins, Márcia Baranda (PMDB) com 62,72% dos votos, contra 26,98%.

E, em Presidente Figueiredo, com 49,18% da preferência dos eleitores, Romeiro Mendonça foi eleito. Neilson Cavalcante ficou em segundo lugar com 38,14%.

Por equipe EM TEMPO online