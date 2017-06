Ana Maria Braga entra na brincadeira e deixa Supla abrir ‘Mais Você’

Após a apresentadora Ana Maria Braga, 68, ser alvo de memes e piadas nas redes sociais ao ter o seu novo corte de cabelo comparado com o do cantor Supla, 51, a Rede Globo decidiu entrar na brincadeira. Quem abriu o programa “Mais Você” desta terça-feira (6) foi Supla, que vestiu a carapuça e começou o programa com o tradicional “Pensamento do Dia”.

“Acorda, menina! Há apenas uma maneira de evitar críticas, não fazer, não falar e não ser nada”, disse o cantor, citando Aristóteles.

Primeiro, Ana Maria mostrou o look do cantor, que escolheu um traje especial para a ocasião. “Me inspirei muito na minha avó, contou Supla ao destacar um alfinete do seu visual.

“O seu cabelo está ótimo!”, disse Supla para Ana Maria depois de cantar. “Tentei fazer mais parecido possível do seu”, comentou Ana, já começando a tricotar sobre as madeixas platinadas dos dois.

EM TEMPO