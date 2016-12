A cantora Ana Carolina e sua companheira, Letícia Lima, costumam evitar os paparazzo, mas “causaram” ao dar um selinho no lançamento do livro de poesias da cantora, “Ruído Branco”, na noite da terça-feira (13) no Rio de Janeiro. Entretanto, o beijo não pode ser visto pelo público, nem fotografado, pois foi escondido pelo livro de Ana.



Também estavam prestigiando o evento a atriz Vera Fischer, a jornalista Leda Nagle e a cantora Preta Gil com o marido, Rodrigo Godoy.