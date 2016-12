Amy Schumer negocia para viver boneca Barbie em filme, diz site

A atriz e comediante Amy Schumer está em negociações para protagonizar o filme da boneca Barbie, com atores reais, cuja previsão de estreia é em 2018. As informações são do site especializado ‘Deadline’ e confirmadas pelo site do canal ‘E!’.

Conhecida pelo seu discurso de aceitação do próprio corpo, Schumer será uma Barbie que acaba expulsa da Barbieland, a terra das bonecas, por não se enquadrar no padrão de beleza exigido pelos brinquedos.

Assim, ela acaba indo parar no mundo real, onde aprende que a perfeição vem de dentro de cada pessoa -ou de cada boneca.

De acordo com o ‘Deadline’, além de ser uma das protagonistas do longa, a apresentadora vai revisar o roteiro escrito por Hillary Winston e poderá colocar suas piadas nele.

Também segundo o site, foi Tom Rothamn, chefe-executivo da Sony, que enviou o roteiro para Schumer e incentivou que ela participasse do longa.

O filme é produzido por Walter Pakres, Lori MacDonald e Amy Pascal e deve começara a ser gravado no ano que vem.

Folhapress